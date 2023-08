Laćarački džudisti fantastični na međunarodnom turniru

Šest takmičara Džudo kluba “LSK” iz Laćarka nedavno je učestvovalo na međunarodnom kampu u okviru priprema za predstojeću sezonu. Poslednjeg dana kampa održan je turnir na kojem su mladi Laćarci osvojili šest medalja – 3 zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane.

1.Raković Tatjana – mlađa pionirka do 36 kg – zlato

2.Vinčić Aleksandar – mlađi pionir +60 kg – zlato i pehar za najboljeg mlađeg pionira

3.Birovljev Strahinja – kadet do 55 kg – zlato

4.Vorkapić Jovana – starija pionirka do 44 – srebro

5.Opačić Dimitrije – mlađi pionir do 50 kg – bronza

6.Grgičević Strahinja – mlađi pionir +60 – bronza

Na kampu je učestvovalo oko 320 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Moldavije i Rumunije.

