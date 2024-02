Odbojkašice Srema donele bodove iz Kleka

ŽOK Klek:GŽOK Srem 2:3 (17:25,25:19,14:25,27 :25, 6:15) 89:109

Subota, 10 februar, SC Miloš Grbić, Klek, gledalaca 120, sudije: Bićanin Milan – Jović Vladimir

U veoma neizvesnom meču odbojkašice Srema su bile bolje od ekipe Kleka i ostvarile tešku, ali zasluženu pobedu rezultatom 3:2. Bez obzira što je kvalitet bio na strani gošći iz Sremske Mitrovice očekivala se izuzetno teška utakmica jer su igračice Kleka u grčevitoj borbi za opstanak sa ekipom beogradskog Radničkog.

Trener Srema Kapric se opredelio za postavu Ana Mihajlović, Grabić, Ivković, Đorđević, srednje blokerke Đorđević i Živanović i libero K. Đorđević. Klek je na samom startu poveo 4:0 pa je trener Nikola Kapric uzeo rani tajm aut i rezultat se brzo preokrenuo na 12:5 za Srem. Ovu prednost su Sremice održale do kraja seta.

U ekipi Srema je došlo do izmene na početku narednog seta umesto Ivković poziciju korektora je preuzela Drašković. U drugom setu bio je egal do same sredine, tada je domaći tim uspeo da se odvoji zahvaljujući odličnim servisima i igrom u bloku i odbrani. Treći set su odbojkašice Srema dobile ubedljivo. ŽOK Klek je u četvrtom poveo sa 15:10, međutim Srem okreće rezultat na 21:20 i delovalo je da se meč privodi kraju. Tada Klek odličnom igrom u odbrani i sjajnom realizacijom napada Ane Sarić, došao do 27:25 i izjednačenja na 2:2 u setovima.

Peti set Srem od početka kontroliše i ipak zasluženo pobeđuje. Minja Drašković je u tim momentima bila sjajna u realizaciji, a Dunja Grabićje izdržala pritisak prijema za zasluženu pobedu Srema.

U sledećem 17. kolu Superlige Srbije Srem na svom terenu dočekuje ekipu beogradske Crvene Zvezde.

ŽOK Klek: Grubanov, Lazić, Radić, Vujović Nina, Sarić, Todorović, Kukilo, Vujović Nađa, Počuča, Naumovski, Pjevac, Marinković, Zorić, Damjanac, trener Šaraba Vladan.

GŽOK Srem: Mihajlović A, Grabić, Ivković, Đorđević A, Stevanović, Egić, Stanković, Milunović, Drašković, Đorđević K, Antić, Đorđević M. Živanović, trener KapricNikola, pom. trener Petrović Rajko.

