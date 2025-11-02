  • nedelja, 2. novembar 2025.
Kragujevači Radnički u Rumi osvojio Superkup Srbije u odbojci
Društvo | Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

Kragujevači Radnički u Rumi osvojio Superkup Srbije u odbojci

2. novembar 2025. godine

Ruma-Odbojkaši Radničkog doo iz Kragujevca osvojili su Superkup Srbije pobedivši ekipu Partizana Coptech borili pred punim tribinama Sportske hale u Rumi.
Radnički je posle duple krune i u Rumi nakon 90 minuta igre rezultatom 3:0 savladao Partizan, u setovima 25:23, 25:19, 25:14. Kragujevački Radnički je prvi put osvojio ovaj trofej.

