“Sremska kobasicijada” u Šidu 11. februara

Šidsko Udruženje “Sremska svinjokolja i kobasicijada” organizuje tradicionalnu gastronomsko privrednu manifestaciju 26. “Sremsku kobasicijadu” koja će biti održana u subotu,11. februara u Slovačkom domu u Šidu.

Centralni događaj biće takmičenje, odnosno javno (edukativno) ocenjivanje suvih sremskih fermentisanih kobasica, Komisija će 11. februara od 13 do 18 časova ocenjivati uzorke, u sali Slovačkog doma. Tom prilikom komisija će svaki uzorak prezentovati publici.

Suve Kobasice (1 par) mogu se predati u Slovačkom domu u Šidu od srede 8. februara do petaka – 10. februara u vremenskom periodu od 16 do 22 časa i u subotu – 11. februara – od 9 do 12 časova.

Novina od ove godine je i to da svi zainteresovani koji nisu u mogućnosti da donesu lično uzorak suve sremske kobasice mogu poslati brzom poštom (postexpress) na adresu UG „Sremska Svinjokolja i Kobasicijada“ Šid, Svetog Save 76 22240 Šid, kontakt: 060 099 28 80 (od srede 8.2. do petka

10.2.2023.). Prilikom slanja potrebno je da navedete sledeće podatke: ime i prezime, adresa, mesto, kontakt telefon.

U večernjim satima biće organizovana svečana večera uz muziku uživo, u Velikoj Sali Slovačkog doma sa proglašenjem pobednika i dodelom nagrada.

Svi koji predaju uzorak Suve sremske kobasice na tamičenje (1 par), imaju besplatnu ulaznicu za večeru.

Vaše mesto za večeru možete rezervisati preko facebook profila „Sremska Kobasicijada“ ili putem telefona na broj: 0640471379 (Svaki dan od 18:00 do 22:00 časa).

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 063/556-180 Stanislav Đierčan, Predsednik Organizacionog odbora

manifestacije.

