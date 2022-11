Кo crkvi daje, Bogu pozajmljuje

Radovi na izgradnji Parohijskog doma u porti hrama Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Mačvanskoj Mitrovici startovali su u drugoj polovini jula meseca. Nakon izlivanja temelja i kratke pauze, radovi su nastavljeni ove jeseni.

Prema rečima paroha u hramu Dragiše Stefanovića, radi se o velikom i značajnom projektu za sve meštane Male Mitrovice.

-Izgradnja Parohijskog doma je dugogodišna želja mnogih, a bila je i ktitora našeg hrama Nikole Markovića, međutim nerešeni pravno – imovinski odnosi i razne peripetije sprečavale su nas da sa izgradnjom počnemo ranije. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da čežnja za jednim ovakvim objektom postoji još iz vremena kada sam ja došao ovde, a to je bilo davne 1986. godine. Prikladno je da jedan hram za sopstvene, kao i za potrebe naroda ima Parohijski dom i na našu veliku sreću i radost čelnici Grada Sremska Mitrovica su pokazali da imaju sluha za nas i pomogli nam u prevazilaženju svih prepreka kako bi konačno pristupili podizanju Doma – priča sveštenik.

Ukupna površina objekta koji se sastoji od prizemlja i potkrovlja je 230 metara kvadratnih. U prizemlju sa leve strane do obale reke Save biće smeštena gostionica za narod i kuhinja, dok će se u sredini izdizati zvonik, pored njega će se nalaziti stepenište za potkrovlje, a sa desne strane će se nalaziti prodavnica sitne crkvene robe, toaleti i jedna kancelarija. U potkrovlju će biti smeštena biblioteka sa čitaonicom, kao i dve manje kancelarije i toalet. Objekat će biti izgrađen u vizantijskom stilu sa naglašenim polulukovima.

Radovi na izlivanju temelja Parohijskog doma počeli su u drugoj polovini jula meseca, a privedeni su kraju oko 10. avgusta. Inače, za sve radove je zadužena firma iz Divoša, koja kako je objasnio Stefanović, već ima iskustvo u crkvenom graditeljstvu.

-Temelj smo završili zahvaljujući sredstvima crkvene blagajne, ali i pomoći dobrih ljudi koji su dali svoj doprinos, da bi sa radovima nastavili pomognuti donacijama imućnijih meštani i lokalni privrednika, međutim u izgradnju ovog objekta potrebno je da se uključe svi meštani u skladu sa svojim mogućnostima, jer naše malo pred Bogom i Svetim Nikolom je puno – reči su paroha.

Stefanović ističe kako ga raduje promena koju je primetio kod meštana Mačvanske Mitrovice.

-Parohijski dom polako počinje da okuplja ljude, nekako je kod naroda počeo da se budi duh sabornosti i svest da je to objekat koji pripada svima, da je to zajedničko dobro. Vidim želju kod mojih meštana da se uključe u izgradnju i to me izuzetno raduje. Moram da napomenem da nam nije potrebna samo novčana pomoć, svakako je ona u ovom trenutku najbitnija, a kako bi gradnja mogla da teče, međutim potreban nam je i taj osećaj svesti izoštrene kod čoveka, a nju razvija jaka vera, oplemenjena duša, meko i toplo srce. Ljudi povremeno dođu, obiđu majstore, donesu im okrepljenje, nešto malo da se posluže što je jako lepo i za svaku pohvalu, jer Dom će između ostalog i imati tu namenu, da bude crkveno – narodna kuća, mesto gde će svako moći da dođe, da sedne, da se odmori, popije čašu vode, prozbori, da bude lek i melem za dušu, srce – priča sveštenik.

Za kraj on poziva sve ljude dobre volje da pomognu dalju izgradnju Parohijskog doma.

-Кo crkvi daje Bogu pozajmljuje, a Bog nikome dužan ne ostaje i zato pozivam sve koji žele, hoće i mogu da ugrade ciglu vere svoje to učine i najmanjim prilogom – završava Stefanović.

Dobrovoljni prilozi za izgradnju Parohijskog doma u porti hrama Svetog Nikole u Mačvanskoj Mitrovici mogu se uputiti uplatom na žiro račun: 325-9500600045826-21 ili lično dolaskom u crkvu svakog radnog dana i praznicima u periodu od 08:00 do 12:00 časova.

D. Tufegdžić

