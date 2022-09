Rekonstrukcija Velike sale u KC Ruma

Ruma- Nova pozorišna sezona u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ u Rumi trebalo bi da počne u decembru. Do tada bi trebalo da budu završeni radovi u velikoj Sali, a podsećamo u pitanju je zamena, odnosno reparacija sedišta i podova u Sali koja ima 700 mesta. Paralelno se izvode i radovi na čišćeju spoljašnjosti ove ustanove kulture.

Opština Ruma početkom godine je konkurisala kod Ministarstva kulture i informisanja za veliki program „Gradovi u fokusu“ sa projektom „Od glinenih blizanaca do bronzanih truba“. Tim projektom Ministarstvo kulture opredelilo je sedam miliona dinara za radove u Velikoj Sali koji po ugovoru treba da budu završeni do kraja godine. Predsednica Opštine Ruma , Aleksandra Ćirić istakla je da bi radovi trebalo da budu završeni do decembra, kada će u novom prostoru publika ponovo moći da gleda vrhunske predstave i festivale.

Kulturni centar izgrađen je sredstvima samodoprinos sada već davne 1985.godine i od tada nije bilo ozbiljnijih ulaganja. Velika sala jedna je od najopremljenijih u zemlji sa najboljim akustičnim rešenjem. Jedna je od retkih sala sa 700 mesta za sedenje, kroz koju godišnje prođe na hiljade i hiljade posetilaca. Bez ulaganja skoro četiri decenije, uslovi su bili prilično loši, što je i bio razlog konkurisanja na veliki projekat „Gradovi u fokusu“. Osim toga i lokalna samouprvaa je dodala sredstva za preostale radove, popravku mermernih prilaza i platoa, čišćenje i krečenje fasade, popravke na krovu i još mnogo toga.

-Ovo je godina ulaganja u ustanove kulture i godine pred nama su godine ulaganja u kulturu u našoj opštini. Svakako već su uveliko u toku rado na reparaciji sedišta i zameni poda u Velikoj Sali Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi. Ulazi Kulturnom centru su ili završeni ili se privode kraju, gde su menjane mermerne ploče. Već su krenuli radovi na krovu koji je prokišnjavao, a radi se i čišćenje fasade. Sve radimo sredstvima budžeta Opštine Ruma i uz pomoć Ministarstva kulture, koje je opredelilo sedam miliona dinara za reparaciju sedišta, rekla je predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić.

Projekat “Ruma u fokusu-unapređenje ustanova kulture” je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

