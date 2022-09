“Devina ćuprija” ide u prošlost, od danas preko novog mosta

Novoizgađeni most preko kanala Bogaz u Mačvanskoj Mitrovici danas je i zvanično pušten u funkciju. Most je smešten u nastavku ulice Lale Stankovića, a spaja naselje Modran i ostatak mesta. Ukupna dužina mosta iznosi 27, a širina 10 metara. Most ima dve kolovozne trake i isto toliko pešačkih staza.

Vrednost mosta iznosi 65 miliona dinara, a izgradnja istog je u potpunosti finansirana od strane Vlade Republike Srbije preko Javnog preduzeća “Putevi Srbije”.

Stari most, poznat kao “Devina ćuprija” biće uklonjen u narednom periodu.

Share this: Twitter

Facebook