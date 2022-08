Preko 50 programa na Kulturnom letu

Ruma- U sredu, 31.avgusta uličnim rok svirkama biće završena velika manifestacija “Rumsko kulturno leto” za koje kažu da je najuspešnije do sada. Bina na centru grada bila je postavljna tokom puna dva meseca, na kojoj su se smenjivali najpoznatiji muzičari svih žanrova. Organizovano je preko 50 različitih programa, promocija knjiga, književnih večeri, predstava… Kako je i najavljivano, ovo je bilo najobimnije kulturno leto do sad. Počelo je nesvakidašnjim koncertom simfonijskog orchestra pod dirigentskom palicom maestro Bojana Suđića 28.juna, a u samoj završnici na binu je 28.avgusta izašao Zvonko Bogdan sa svojim orkestrom. Tokom dva meseca nastupali su S.A.R.S, partibrejkers, Osvajači, Ju grupa, Tap 011, Ana Bekuta, Zorica Brunclik, mnogi neafirmisani, ali ništa manje kvalitetni bendovi i muzičar, a posebna pažnja poklonjena je i lokalnim izvođačima, uključujući i ANIP “Branko Radičević” Ruma. Posebna zanimljivost su bile večeri romske i izvorne tradicionalne muzike.

-Moji saradnici i ja smo dali smo svoj maksimum da pripremimo jedan bogat program. Bilo je preko 50 programa Gradske biblioteke, Zavičajnog muzeja, Kulturnog centra, organizovano je 24 koncerta i to je zaista jedna lepa priča. Nama je jako bitno da su naši sugrađani lepo prihvatili ovo Kukturno leto i da smo pogodili svačiji ukus, da smo ispunili njihova očekivanja i želje, kao i da smo ispunili sve ono što smo obećali. Svako ko ovog leta nije išao nigde van Rume mogao je da sebi priušti jedan lep provod jer je skoro svako drugo veče bilo nekih dešavanja, a osim toga programi sus organizovani i na našem bazenu. To je bila jedna ozbiljna organizacija i trud, kao i želja da našim sugrađanima omogućimo ono što zaslužuju a to je jedan lep ugođaj, jer je leto vreme okupljanja i druženja, rekla je Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma.

Sugrađane večeras i sutra očekuju još projekcije arheološkog filma i ulična rok svirka 31.avgusta. Vinski festival u centru grada i koncert Zvonka Bogdana su najavili završetak velike manifestacije.

-Imamo još 31. avgusta dve ulične svirke, ali je ovo poslednji veliki koncert i odlučili smo da upravo sa zvucima tamburice zaključimo ovogodišnje rumsko Kulturno leto. Mi svi volimo zvuke tambure, a podsećam manifestacija je otvorena klasičnom muzikom, imali smo rok, pop muziku i kvalitetne izvođače narodne muzike. Imali smo i naše lokalne bendove i pevače. Mogu da kažem da je Ruma bila centar zbivanja ne samo u Sremu nego i regionu s obzirom na kvalitet i brojnost programa. I druge sremske opštine su organizovale Kulturno leto, ali rumska opština je svakako prva po brojnosti i organizaciji programa i posećenosti, zaključila je predsednica Aleksandra Ćirić.

