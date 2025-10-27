  • ponedeljak, 27. oktobar 2025.
Obeležena 81.godišnjica oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Obeležena 81.godišnjica oslobođenja Rume u Drugom svetskom ratu

27. oktobar 2025. godine

Ruma-Svečanost obeležavanja 27.oktobra, dana kad je Ruma oslobođena u Drugom svetskom ratu 1944. počela je prijemom u Gradskoj kući. Načelnik Opštinske uprave Nikola Đuričić primio je predstavnike Vojske Srbije, opštinskog i pokrajinskog SUBNOR-a, Ambasade Ruske Federacije u Srbiji, predstavnike Saveza jevrejskih opština, kao i članove rumskog Udruženja ratnih vojnih ivalida, predstavnike političkih partija i brojnih boračkih organizacija iz Srema, Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH. Tom prilikom su uručena priznanja i zahvalnice. Na Gradskom groblju položeni su venci palim brocima. Venci su položeni i na spomen ploču nekadašnje sinagoge u JNA ulici koju su ustaše porušile 1943.godine. Tokom 26. oktobra vođene su žestoke borbe na svim položajima, a 27. oktobra napade Vojvođanskih jedinica pomoglo je dejstvo kaćuša iz 117.artiljerijskog puka tako da su Nemci brzo napustili Rumu. U borbama za oslobođenje Rume poginula su 34 borca i rukovodioca, a 81 borac je bio ranjen, poginulo je oko 150 Nemaca i ustaša.

