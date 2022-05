Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju vodom u četvrtak, 05. maja u vremenu od 9 do 12 sati u ulici Miloša Obilića u Sremskoj Mitrovici (od Mesne zajednice Sutjeska do ulice Žrtava fašizma).

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pase potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dopojave čiste vode.

Potrošačima u ovom delu grada JKP “Vodovod” zahvaljuje na strpljenju i razumevanju.

