  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Šest saobraćajnih nezgoda u Sremu
Servis
0 Komentara

Šest saobraćajnih nezgoda u Sremu

20. novembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Inđije, Pećinaca i Rume, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene dve osobe.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
MUP: Otkriveno 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja vozača teretnih vozila
categories_image
Pregled saobraćajnih prekršaja i identifikacija vozača putem eUprave
categories_image
Više saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 20. novembar
categories_image
MUP: Snimanje fudbalske utakmice Sloven – Crvena zvezda
categories_image
Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima 18. i 21. novembra
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Od danas Lastini autobusi saobra...

categories_image

Servis

Radovi na deonici auto-puta Srem...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis

JKP „Komunalije“: Pl...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt