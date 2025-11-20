Šest saobraćajnih nezgoda u Sremu

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Inđije, Pećinaca i Rume, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene dve osobe.

