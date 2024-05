Iz preduzeća „Sirmijum put „ doo kao upravljač putne infrastrukture obaveštavaju građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu deonica kružnog puta od Bešenova do Šuljma i to dana 15. maja u vremenskom periodu od 06:00 do 20:00 časova.

Za saobraćaj se potpuno zatvara deonica kružnog puta Bešenovo –Šuljam od raskrsnice sa putem Bešenovo –Bešenovački Prnjavor. Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

