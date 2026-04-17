Izmena režima saobraćaja na deonici puta Irig – petlja Ruma centar

JP „Putevi Srbije“ d.o.o. obavreštava javnost da će 17. aprila na državnom putu IB reda br. 21, između Iriga i petlje Ruma centar zbog izvođenja radova na izgradnji brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor“), biti postavljena privremena saobraćajna signalizacija i izvršeno preusmerenje vozila na servisne saobraćajnice za vreme izvođenja radova na glavnoj trasi (obezbeđenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na km 30+050.00, dela desne servisne saobraćajnice od km 28+800.00 do km 30+050.00 Faza 2.1. )

Tokom izvođenja radova na izgradnji kružne raskrnice saobraćaj će biti preusmeren na servisne saobraćajnice.

Radovi će se izvoditi po fazama.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

