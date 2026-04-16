Najava isključenja struje za petak, 17. april

Za petak, 17. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Žitni trg br. 12
Đure Jakšića od br. 7-23 i 6-26
Laćarak od 11:10 do 12:30 časova
Sremska od br. 71-123 i 62-116
Sremska Mitrovica od 11:15 do 12:30 časova
Dr. Ilije Bajića od br. 1-7 i 2-10
Đure Jakšića od br. 25-41 i 28-46
Šećer sokak br. 21
Laćarak od 12:45 do 13:45 časova
Sremska od br. 125-165 i 118-160
Morović od 09:00 do 11:00 časova
Nikole Tesle od br. 11-99 i 26-154 i b.b.
Batrovačka od br. 1-21 i 2-32
Morović od 12:00 do 14:00 časova
Bosutska od br. 95-153 i 106a-156b i b.b.
ribnjak “Slezan” – Bosutska b.b.
U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.
E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.