Najava isključenja struje za četvrtak, 16. april

15. april 2026. godine

Za četvrtak, 16. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šuljam od 10:00 do 13:00 časova

celo selo

Grgurevci od 09:30 do 14:00 časova

Fruškogorska od broja 42 do 66, od 39 do 61 i bb
Maršala Tita brojevi 86b i 88
Partizanska od broja 2 do 8, od 1 do 15 i bb

Morović od 09:00 do 11:00 časova:

Мitrovačka od broja 41 do 101 i od 34 do 62

Morović od 12:00 do 14:00 časova:

Šidska od broja 1 do 25b, od 2 do 26 i b.b.
Mitrovačka od broja 1 do 37b i od 6 do 30
Svetog Save od broja 3 do 25 i od 2 do 22
železnička stanica Morović

