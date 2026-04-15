Najava isključenja struje za četvrtak, 16. april

Za četvrtak, 16. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Šuljam od 10:00 do 13:00 časova
celo selo
Grgurevci od 09:30 do 14:00 časova
Fruškogorska od broja 42 do 66, od 39 do 61 i bb
Maršala Tita brojevi 86b i 88
Partizanska od broja 2 do 8, od 1 do 15 i bb
Morović od 09:00 do 11:00 časova:
Мitrovačka od broja 41 do 101 i od 34 do 62
Morović od 12:00 do 14:00 časova:
Šidska od broja 1 do 25b, od 2 do 26 i b.b.
Mitrovačka od broja 1 do 37b i od 6 do 30
Svetog Save od broja 3 do 25 i od 2 do 22
železnička stanica Morović