Obaveštenje o privremenom zatvaranju saobraćaja u Laćarku

U četvrtak, 28. avgusta u naselju Laćarak izvršiti privremeno zatvaranje ulice „Niska“ od ukrštanja sa ulicom “Fruškogorska“ do ukrštanja sa ulicom „Partizanska“ u cilju izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže – levi krak kroz ulicu „Fruškogorska“.

Planirano je zatvaranje saobraćaja u vremenu trajanja od 07:00 do 15:00, a sve u skladu sa dostavljenim Zahtevom za davanje saglasnosti za izmenu režima saobaćaja u naselju Laćarak (br. 3095-04-25 od dana 23.04.2025. godine) i u skladu sa dostavljenim projektom Privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Sremska Mitrovica – naselje Laćarak (krak 3 – ulica „Dositejeva“ i krak 4 – ulice „Partizanska“, „Niska“ i „Vojina Štrbačkog“) od dana 22.04.2025. godine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.