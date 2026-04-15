Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja na poligonu u Nikincima
Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja na poligonu u Nikincima

15. april 2026. godine

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 15. i 16. aprila, u periodu od 8.00 do 19.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 23. aprila 2026. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

Izvor: www.pecinci.org

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

