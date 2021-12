Obrazovanje za 21.vek-Koraci ka digitalnom obrazovanju

Rekjavik, Island-Tim nastavnika Srednje stručne škole „Branko Radičević“ Ruma nedavno je

boravio na Islandu u okviru Erasmus plus programa „Digital Readiness for

European Distance Learning“. Ovo je bio način da se putem još jednog evropskog projekta krene ka unapređenju nastave, i to na digitalnim platformama, u skladu sa aktuelnom situacijom.

Profesori Jelena Stojanović, Ivana Stanković i Daniela Vasić prisustvovali su

prvoj obuci i koordinativnom sastanku u Rejekviku na Islandu u školi

Menntaskolinn. Član tima je i predsednik Unije poslodavaca Vojvodine i

direktor kompanije Centar novih tehnologija iz Rume Vladimir

Lalošević, sa ulogom povezivanja potrebe privrede i obrazovnih

institucija i da pruži podršku u edukaciji digitalnih alata u sferi

robotike i programiranja.

U projektu „Digital Readiness for European Distance

Learning“ iz programa Erasmus+ strateškog partnerstva učestvuje pet škola

koje se nalaze u zemljama širom Evrope Grčkoj, Portugalu, Islandu, Srbiji

i Belgiji. Projekat je počeo u martu mesecu i trajaće dve godine. Aktivnosti

se paralelno odvijaju i na platformi Etwininga. Sve partnerske škole

pripadaju srednjem obrazovanju, većina njih strukovnom. Uključeni

nastavnici imaju iskustvo u korišćenju IKT-a i učenju na daljinu. Glavni

cilj projekta je poboljšanje digitalnih kompetencija nastavnika i

učenika partnerskih škola uvođenjem novih web 2.0 alata.

-Svaki partner će pružiti specifičnu obuku tokom trajanja projekat ali će

takođe i učiti na ostalim. Svi zajedno, razvićemo nastavni materijal koji

će biti implementiran u nastavni proces nastavnika pojedinih profila.

Kreirani materijal nakon obuka biće postavljen na twinn space-u projekta

u okviru eTwininnga kako bi sadržaj bio svakome dostupan, istakla je

Daniela Vasić, čaln tima iz Brankove škole u Rumi.

Projekat „Obrazovanje u službi privrede-škole za 21 vek“ sufinansira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

