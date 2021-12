Obrazovanje za 21.vek- neprocenjiva praksa u Portugalu

Portugal- Srednja stručna škola “Branko Radičević”iz Rume od 2017.godine aktivno učestvuje u programu Erasmus + i na takav nač se van redovne nastave đacima pruža mogućnost da učestvuju u različitim aktivnostima kako bi kasnije bili bolje pozicionirani na tržištu rada. Erasmus plus projekti vezuju se za brojne škole u Evropskoj uniji, a najčešći partner Brankovoj školi iz Rume je škole iz portugalskog grada Barselos. “Evropskim znanjima kroz srpska tržišta” je projekat putem kog su učenici i profesori ove jeseni boravili u ovom portugalskom gradu. Na mobilnost je išlo 15 učenika iz tri obrazovna profila škole i to po pet iz smera Konobar/kuvar u pratnji profesora Nenada Boškovića, pet iz smera Modelar odeće, u pratnji profesorke Brankice Todorović i pet učenika iz smera Ekonomski tehničar, u pratnji profesorke Jasmine Marić. Partner u Portugau je organizacija “Associação Terras Lusas Movimentos Europeus” iz Barcelosa. Tokom dvonedeljnog boravka u Portugalu, učenici su, zajedno sa svojim nastavnicima, obavljali svoje projektne zadatke.

Projektnim aktivnostima je bilo predviđeno da se učenici smera konobar/kuvar kroz obavljanje stručne prakse u restoranu upoznaju sa specifičnostima portugalske nacionalne kuhinje, da uoče stepen opremljenosti ugostiteljskih objekata sa opremom, inventarom i aparatima, da uporede sisteme poslovanja, da intezivnije praktikuju pravila vinske kulture, da se upoznaju sa navikama u ishrani. Domaćini su im bili vlasnik i osoblje restorana A Barca, Barqueiros – Barcelos. Tu su učenici imali priliku da rade sa namirnicama koje nisu karakteristične za Srbiju kao što su: morske ribe i morski plodovi, kao i da se upoznaju sa vinima iz regije Duoro i Vihno Verde. Takođe, bili su u prilici da intezivnije pripremaju napitke od odlične portuglaske espresso kafe koja je sastavni deo svakog obroka.

Učenici iz smera modelar odeće su obavljali stručnu praksu u fabrici “Vipatex”. То је fabrika koja se bavi proizvodnjom pamučnog programa od organskog pamuka. Njihovi proizvodi se plasiraju u Francuskoj, Španiji i Danskoj. Upoznali su se sa kompletnim procesom proizvodnje – od magacina, sirovina, pa do pakovanja gotovih proizvoda. Imali su priliku da obavljaju određene operacije i upoznaju se sa svim pojedinačnim operacijama proizvodnje. Poseban osvrt je bio na gradiranje krojnih delova, uklapanje u krojnu sliku u kompjuterskom programu “Lektra”, a zatim automatsko polaganje materijala u krojnu naslagu i krojenje.

Učenice smera ekonomski tehničar su išle na praksu u agenciju “Fernanda Linhares & Neiva, Lda”, koja se bavi posredovanjem na tržištu između klijenata/kupaca i kompanija/prodavca. Učenice su se upoznale sa potpuno drugačijim poslovanjem u oblasti marketinga, u odnosu na onaj u Srbiji. Najpre im je detaljno predstavljeno poslovanje u Portugalu u oblasti marketinga, politike poslovanja u samoj agenciji, načini na koje pronalaze nove partnere, po čemu se izdvajaju na tržištu, poteškoće sa kojima se susreću u komunikaciji i saradnji sa različitim partnerima. Učenice su dobile dragocene savete, koje će moći da iskoriste u budućem radu. One su takođe imale priliku da posete kompanije “Neivacor” i “Clothius”, gde su mogle najjasnije da sagledaju poslovanje u Portugalu i tako potpuno razumeju ono o čemu su slušale. Pored stručnog dela, učenici su učestvovali i bili u interakciji sa srednjoškolcima iz Slovačke, Poljske i Turske na radionicama koje su se održavale u školi “Escola secundaria Barcelos”. To je bila prilika da se vidi kako izgleda i koje sve sadržaje ima savremena i namenski građena škola. Posete obližnjim mestima i gradovima: Braga, Porto, Viana do Castelo, Povoa de Varzim su bile prilika da se delagacija iz Rume sa ljudima, kulturom i tradicijom Portugala.

Škola je ove godine dobila i akreditaciju za Erasmus + projekte , što osigurava u narednih 7 godina evropsko obrazovanje učenika i nastavnika ove škole.

