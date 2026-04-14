Još jedna zaplena droge u Sremu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su R. P. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće na području Rume, policija je pronašla kilogram i 270 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 320 grama praškaste supstance za koju se sumnja da je amfetamin, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain i digitalnu vagicu.

Takođe je pronađena i veća količina dinarskog i deviznog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, R. P. je određen pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.