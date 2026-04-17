Naučni skup povodom 200 godina Matice srpske

Ruma-Deo programa obeležavanja velikog jubileja- 200 godina Matice srpske održan je i u Rumi. Naučni skup „Srem – srpski narod i istorija“ održao se danas u Zavičajnom muzeju Ruma, koji je okupio brojne istoričare, istraživače i kulturne radnike, sa ciljem da se osvetle različiti aspekti istorije Srema i njegov značaj za srpski narod kroz vekove. Jedna od najzačajnijih istitucija srpskog naroda, pored 200 godina postojanja, obeležava i dva veka izlaženja „Letopisa Matice srpske“, najstarijeg književnog časopisa na svetu koji i danas izlazi. Skup je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Na otvaranju su govorili Aleksandra Ćirić Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma i dr Milan Micić, generalni sekretar Matice srpske.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.