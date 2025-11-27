Stvaranje ujednačenih uslova za obračun plata u sistemu socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će od 1. januara 2026. godine u čitavom sistemu socijalne zaštite biti uvedena jedinstvena osnovica za obračun osnovne plate.

U saopštenju se navodi da će novim rešenjem, osnovica, uz planirano povećanje od 5,1 odsto, iznositi 6.528,24 dinara, uz posećanje da su do sada u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je u praksi dovodilo do nejednakosti prilikom svakog usklađivanja zarada.

Uvođenjem jedinstvene osnovice stvaraju se fer i ujednačeni uslovi za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade.

Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koje su usvojene na inicijativu ministarke za rad i zapošljavanje Milice Đurđević Stamenkovski, od 1. januara 2026. godine nijedno lice zaposleno u sistemu socijalne zaštite neće primati osnovnu platu koja je manja od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Srbiji.

Ova promena jedan je od ključnih koraka u nastojanju da se izgrade zdravi i održivi temelji sistema socijalne zaštite, u kojem se rad svih stručnjaka i saradnika vrednuje na pravičan i transparentan način.

Ministarstvo će nastaviti da unapređuje položaj zaposlenih i ukupne uslove rada, jer su oni osnov stabilnog i kvalitetnog sistema podrške građanima, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

