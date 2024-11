Rumski odbojkaši u subotu dočekuju neporaženu ekipu iz Novog Sada

Ruma-U subotu, 30.novembre u sve ljubitelje sporta u Rumi očekuje pravi odbojkaški spektakl. U sportskoj hali sa početkom u 20 časova igra se DERBI 9.kola Banka poštanska stedionica Prve lige Srbije za odbojkaše, izmedju OK „Sloven“ Ruma i OK Novi Sad.

Ovo je prilika da svi Rumljani podrže svoj klub koji beleži istorijske uspehe rumske odbojke.

Podsetimo, nakon 8. kola Prve lige Srbije, Smederevska tvrđava je konačno osvojena i to zahvaljujući još jednoj veoma dobroj odbojkaskoj predstavi ekipe Odbojkaškog kluba „Sloven“ iz Rume. Nakon pet odigranih setova, što je izgleda postao zaštitni znak za mečeve ekipe iz Rume, odbojkaši iz ovog mesta su još jednom pokazali izuzetnu istrajnost, želju i volju za novim bodovima u prvoligaskom karavan, što ih definitivno svrstava u jednu od najkvalitetnijh ekipa ovog ranga takmicenja.

OK „Sloven“ je u dosadašnjem delu lige ostvario sedam pobeda i samo jedan poraz, a u subotu na svom terenu dočekuje ekipu OK Novi Sad, koji je do sada jedini neporaženi tim.

