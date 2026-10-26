Uređenje atarskih puteva u Zasavici 2

U Zasavici 2 realizovani su radovi na šljunčenju atarskih puteva, čime su poboljšani uslovi za kretanje poljoprivrednika i pristup obradivim površinama. Iako je prvobitno bilo planirano uređenje oko tri kilometra, zahvaljujući podršci šljunkare „Jurišić“ iz Crne Bare, radovi su obuhvatili i veću dužinu od predviđene.

Iz Mesne zajednice uputili su zahvalnost vlasniku šljunkare, vozačima, mašinistima i svima koji su učestvovali u realizaciji ovog posla, značajnog za meštane Zasavice 2, a posebno za poljoprivrednike koji svakodnevno koriste atarske puteve.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.