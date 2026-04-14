Najava isključenja struje za sredu, 15. april

Za sredu, 15. april, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šašinci od 09:00 do 10:00 časova

Save Zdelara od br. 47-101 i br. 110

Save Zdelara od br. 3-45

Sremska Mitrovica od 10:30 do 11:30 časova

Novi šor od br. 43-55 i 59-75 i 60-88

Žrtava fašizma od br. 1-9

Kuzmin od 10:00 do 13:00 časova

Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188

Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.

Benzinska stanica – Železnička b.b.

Romanija

Zadružna od br. 21-45 i 28-54

Zmaj Jovina br. 2

Železnička od br. 3-29 i 4-32

Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36

M. Tita br. 1

Semafor na raskrsnici Z, Jovina – V. Karadžića

Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68

Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.

Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.

Kajke Dokić sokak od br. 8-18

Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32

Ciglana “Vasa” – Kuzmin

Silosi Vučković – Kuzmin, Kudeljara b.b.

Zmajeva br. 97 i br. 154 i b.b.

“EMD 2011“ d.o.o. – Zmajeva b.b.

Vaga za prijem šećerne repe – Vašarište

Naplatna rampa – Kuzmin, autoput b.b.

Laćarak do 12:00 do 13:00 časova

novembra od br. 183-213 i 225-235

Laćarak od 12:30 do 14:00 časova

Vardina od br. 2-12, 40, 44A, 46A i 15-59 i br. 1a i b.b.

Bešenovo od 13:30 do 14:30 časova

Ledinska 10 i bb

Omladinska br.16,40,25,29 i bb

Surduk bb

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

