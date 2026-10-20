Najava isključenja struje za sredu, 21. oktobar

Za sredu, 21. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Nušićeva od br. 1-25 i 2-40
Gajeva od br. 5-15
Podrinjska od br. 1-17 i 2-28
Milice Stojadinović od br. 29-65 i 24-38
Miloša Obilića br. 182
Benzinska stanica “Mol” – ul. Miloša Obilića br. 143
Stefana Štiljanovića od br. 1-27 i 2-24
Žrtava fašizma od br. 102-108 i br. 77
Simeona Piščevića od br. 1-9 i 17-21 i 25-27 i 2-10 i 14-26 i 79-83 i br: 91,97, 99 i 106
Hajduk Stanka
Laćaračka od br. 1-13 i 2-30 i br. 46b i b.b.
Miloša Obilića od br. 79-129 i 74-138
“S.C.E. Company” d.o.o. ul. Miloša Obilića br. 126
“Golf RB” – ul. Miloša Obilića br. 143a
Žrtava fašizma od br. 11-81 i 32-108a
Gajeva br. 1 i 1a
Gavrila Principa br. 1d
Simeona Piščevića br. 12
Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova
Tarasa Ševčenka od br. 39-79 i 40- 88
“Spektar MB” – ul. Tarasa Ševčenka br. 71
Vladimira Matijevića br 94
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Desanke Maksimović, Miloša
Đurića, Sremskih diverzanata
Jovana Cvijića od br. 1-27 i 2-20 i b.b.
“Aman” samoposluga – ul. Miloša Obilića b.b.
Karađorđeva od br. 1-89 i 2-50
Miloša Obilića od br. 51-77 i 44-72
Fruškogorska br. 65a
Despota Stefana od br. 1-69 i 2-90