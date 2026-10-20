Najava isključenja struje za sredu, 21. oktobar

Za sredu, 21. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Nušićeva od br. 1-25 i 2-40

Gajeva od br. 5-15

Podrinjska od br. 1-17 i 2-28

Milice Stojadinović od br. 29-65 i 24-38

Miloša Obilića br. 182

Benzinska stanica “Mol” – ul. Miloša Obilića br. 143

Stefana Štiljanovića od br. 1-27 i 2-24

Žrtava fašizma od br. 102-108 i br. 77

Simeona Piščevića od br. 1-9 i 17-21 i 25-27 i 2-10 i 14-26 i 79-83 i br: 91,97, 99 i 106

Hajduk Stanka

Laćaračka od br. 1-13 i 2-30 i br. 46b i b.b.

Miloša Obilića od br. 79-129 i 74-138

“S.C.E. Company” d.o.o. ul. Miloša Obilića br. 126

“Golf RB” – ul. Miloša Obilića br. 143a

Žrtava fašizma od br. 11-81 i 32-108a

Gajeva br. 1 i 1a

Gavrila Principa br. 1d

Simeona Piščevića br. 12

Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova

Tarasa Ševčenka od br. 39-79 i 40- 88

“Spektar MB” – ul. Tarasa Ševčenka br. 71

Vladimira Matijevića br 94

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Desanke Maksimović, Miloša

Đurića, Sremskih diverzanata

Jovana Cvijića od br. 1-27 i 2-20 i b.b.

“Aman” samoposluga – ul. Miloša Obilića b.b.

Karađorđeva od br. 1-89 i 2-50

Miloša Obilića od br. 51-77 i 44-72

Fruškogorska br. 65a

Despota Stefana od br. 1-69 i 2-90

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