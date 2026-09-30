Najava isključenja struje za petak, 2. oktobar

Za petak, 2. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Livadska

Bulevar Konstantina Velikog 15-87, 30-114, 126, 158 i bb

Milice Stojadinović od br. 1a-21 i 2-18

Đure Daničića od br. 1-9 i 25-27 i br. 2

Radnička br. 2

Radničko igralište

Alekse Šantića od br. 1-5 i 2-4

Gajeva br. 15f i br. 15m

Petra Kranjčevića od br. 1-35 i 4-46

Slavonska br. 27

Milana Tepića od br. 1-25 i 2-48

Cerska od br. 1-29 i 2-16

Bosutski put od br. 23-43 i 20-30

Jug Bogdana br. b.b.

Kralja Dragutina od br. 1-23 i 2-16

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova

Kralja Petra I. 79-81

Sremska Mitrovica od 11:00 do 11:30 časova

Jupiterova br: 77, 79 i 100

Toplotne podstanice – Jupiterova br: 79 i 100

Laćarak od 08:30 do 11:00 časova

1.novembar od br. 1-45 i 10-68 i br. 2

Trive Vitasovića od br. 1-13 i 4-12

Vojvođanski kanal od br. 1-27 i 2-34 i b.b.

Vojvođanska br. 19

Mitrovačka od br. 1-15 i 2-4

Prvomajska od br. 5-9 i b.b.

Vojni objekti – 1. novembra

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