Najava isključenja struje za petak, 2. oktobar

Za petak, 2. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova
Livadska
Bulevar Konstantina Velikog 15-87, 30-114, 126, 158 i bb
Milice Stojadinović od br. 1a-21 i 2-18
Đure Daničića od br. 1-9 i 25-27 i br. 2
Radnička br. 2
Radničko igralište
Alekse Šantića od br. 1-5 i 2-4
Gajeva br. 15f i br. 15m
Petra Kranjčevića od br. 1-35 i 4-46
Slavonska br. 27
Milana Tepića od br. 1-25 i 2-48
Cerska od br. 1-29 i 2-16
Bosutski put od br. 23-43 i 20-30
Jug Bogdana br. b.b.
Kralja Dragutina od br. 1-23 i 2-16
Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova
Kralja Petra I. 79-81
Sremska Mitrovica od 11:00 do 11:30 časova
Jupiterova br: 77, 79 i 100
Toplotne podstanice – Jupiterova br: 79 i 100
Laćarak od 08:30 do 11:00 časova
1.novembar od br. 1-45 i 10-68 i br. 2
Trive Vitasovića od br. 1-13 i 4-12
Vojvođanski kanal od br. 1-27 i 2-34 i b.b.
Vojvođanska br. 19
Mitrovačka od br. 1-15 i 2-4
Prvomajska od br. 5-9 i b.b.
Vojni objekti – 1. novembra