Apel učesnicima u saobraćaju

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od večeras, 26. novembra, do subote, 29. novembra, očekuju se povremene intenzivne snežne padavine u brdsko-planinskim predelima. Ove pojave mogu usloviti smanjenu vidljivost i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu.
Prolazne epizode jačeg snega biće češće tokom večernjih i noćnih sati, kada je moguće i kratkotrajno zadržavanje snega u pojedinim nižim predelima, pre svega u zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima Srbije. U ostalim delovima zemlje prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg).
Vozačima se savetuje da budu maksimalno oprezni, da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju aktuelnim uslovima na putu.
Izvor: JP Putevi Srbije