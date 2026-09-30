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„SPEED MARATON“ u Sremu: Za 24 sata otkriveno 336 prekoračenja brzine
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„SPEED MARATON“ u Sremu: Za 24 sata otkriveno 336 prekoračenja brzine

30. septembar 2026. godine

Na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici dana 29. septembra u periodu od 00-24 časova sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja (SPEED MARATON), usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila.

Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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