Prekid u vodosnabdevanju

Zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži, danas u periodu od 8-14 časova bez vode će ostati potrošači u Staroj Pazovi i to u Svetosavskoj ulici, desna strana ulice od Partizanske do ulice NIkole Momčilovića i leva strana Svetosavske ulce od Jovana Popovića do ulice Pere Ninkovića.

