Upis prvaka u inđijske osnovne škole otvoren je do 31. maja. Roditelji dece rođene od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine svoje termine za testiranje, mogu da zakažu elektronskim putem koristeći uslugu eZakazivanje na portalu eUprave. Za to je potrebno da svaki roditelj ima registrovan nalog na portalu za elektronsku identifikaciju. Očekuje se upis oko 450 prvaka u škole na teritoriji inđijske opštine.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X