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„Znameniti junaci Kupinika“ oživeli priču o Brankovićima
Kultura | Vesti | Pećinci
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„Znameniti junaci Kupinika“ oživeli priču o Brankovićima

15. septembar 2026. godine

U jedinstvenom ambijentu srednjovekovne tvrđave Kupinik u Kupinovu, u subotu, 12. septembra, održan je program „Znameniti junaci Kupinika“, posvećen istaknutim ličnostima iz porodice Branković i njihovoj ulozi u političkoj, duhovnoj i kulturnoj istoriji srpskog naroda krajem 15. i početkom 16. veka.

Program je realizovan u okviru 8. festivala viteške kulture i tradicije „Dani zmajeva – Kupinik“, a predavanje je osmišljeno kao interaktivni razgovor sa publikom, čime je historija Kupinika predstavljena ne samo kroz činjenice i datume, već pre svega kroz živote i sudbine ljudi koji su obeležili jedno od najznačajnijih razdoblja ovog srednjovekovnog utvrđenja.

Predavanju je prisustvovala i načelnica Opštinske uprave Opštine Pećinci Dragana Krstić, čime je pružena dodatna institucionalna podrška programima usmerenim na istraživanje, očuvanje i predstavljanje kulturno-istorijskog nasleđa pećinačke opštine. Program je započeo razgovorom sa direktorom Kulturnog centra „Pećinci“ Slobodanom Stankovićem, koji je predstavio ideju i razvoj projekta „Znameniti junaci Kupinika“.

Novi ciklus predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i popularizaciji ličnosti povezanih sa Kupinikom, nakon dva ciklusa programa „Znamenite žene Kupinika“, realizovana 2024. i 2025. godine.

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