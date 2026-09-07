“Veče folklora” u Bosutu okupilo ljubitelje tradicije





U Bosutu je sinoć, 6. septembra održano „Veče folklora”, u organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Bosut“. Manifestacija je održana kod Osnovne škole „Branko Radičević“, a okupila su se kulturno-umetnička društva iz različitih mesta, koja su publici predstavila bogatstvo narodne igre, pesme i tradicije.

Posetioci su imali priliku da uživaju u raznovrsnom folklornom programu, tokom kojeg su učesnici predstavili igre i nošnje svog kraja. Na bini su se smenjivali članovi devet kulturno-umetničkih društava, a njihovi nastupi bili su prilika da se još jednom pokaže bogatstvo narodne baštine i značaj njenog očuvanja.

U programu su učestvovali KUD „Bosut“ iz Bosuta, KUD „Đurđevdan“ iz Novog Sela, KUD „Mladost“ iz Bačinaca, KUD „Mladost“ iz Sremske Rače, Kulturni centar Kuzmin, KUD „Branko Radičević“ iz Erdevika, KUD „Balatun“ iz Balatuna, KUD „Sava Kličković“ iz Laćarka i KUD „Svetozar Marković“ iz Novog Sada.

„Veče folklora” u Bosutu još jednom je pokazalo da ovakve manifestacije imaju važno mesto u očuvanju tradicije i okupljanju ljudi koji vole narodnu igru i pesmu. Nastupi učesnika doprineli su dobroj atmosferi, a publika je imala priliku da provede veče uz muziku, igru i druženje.

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