Produžen rok za podnošenje zahteva za šest programa podrške privredi

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da je produžilo rok za podnošenje zahteva za šest od deset aktuelnih programa zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika.

U saopštenju se navodi da je, na zahtev predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, rok za podnošenje zahteva produžen do 14. septembra, i to za programe podrške razvoju proizvodnog prostora, podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva i finansijske podrške mladim preduzetnicima.

Takođe, rok za podnošenje zahteva produžen je i za programe finansijske podrške razvoju ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti, finansijske podrške za proizvodnju nameštaja i preradu drveta i finansijske podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100 odsto domaće sirovine.

Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane privrednike i preduzetnike da se prijave i iskoriste finansijsku podršku države za nova ulaganja, unapređenje proizvodnje, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mesta.

Ovi programi deo su paketa mera podrške kreiranih na inicijativu predsednika Republike u cilju osnaživanja domaće privrede, podsticanja investicija i obezbeđivanja novih radnih mesta i poslovnih prilika za građane.

Sprovodeći odgovornu ekonomsku politiku, Ministarstvo privrede nastavlja da bude snažan i pouzdan partner domaćoj privredi i svima koji rade, ulažu i stvaraju u Srbiji, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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