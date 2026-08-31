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Zbog oružja i municije završio u pritvoru: U kući imao 139 metaka i dva pištolja
Crna hronika | Ruma
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Zbog oružja i municije završio u pritvoru: U kući imao 139 metaka i dva pištolja

31. avgust 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su uhapsili Ž. S. (65), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom pretresa, policija je u njegovoj kući pronašla i oduzela 139 metaka različitog kalibra, startni i vazdušni pištolj.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, Ž. S. je određen pritvor do 30 dana.

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