Zbog oružja i municije završio u pritvoru: U kući imao 139 metaka i dva pištolja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su uhapsili Ž. S. (65), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Prilikom pretresa, policija je u njegovoj kući pronašla i oduzela 139 metaka različitog kalibra, startni i vazdušni pištolj.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, Ž. S. je određen pritvor do 30 dana.