U utorak pojačane kontrole brzine širom Srema

Na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u utorak 29. septembra, u periodu od 00-24 časova sprovešće se 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja (SPEED MARATON) usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.