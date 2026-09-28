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U utorak pojačane kontrole brzine širom Srema
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U utorak pojačane kontrole brzine širom Srema

28. septembar 2026. godine

Na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u utorak 29. septembra, u periodu od 00-24 časova sprovešće se 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja (SPEED MARATON) usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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