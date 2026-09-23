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Osam osoba povređeno u saobraćaju, 18 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona
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Osam osoba povređeno u saobraćaju, 18 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona

23. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Šida, evidentirano je pet saobraćajnih nezgode, u kojima je povređeno osam osoba.

Otkriveno je 315 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 18 vozača koji su u toku vožnje koristili mobilne telefone.

Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

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