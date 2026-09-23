Osam osoba povređeno u saobraćaju, 18 sankcionisano zbog korišćenja mobilnog telefona

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Iriga i Šida, evidentirano je pet saobraćajnih nezgode, u kojima je povređeno osam osoba.
Otkriveno je 315 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 18 vozača koji su u toku vožnje koristili mobilne telefone.
Usled pogoršanog stanja bezbednosti na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da poštuju sve saobraćajne propise, u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.