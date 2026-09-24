Najava isključenja struje za petak, 25. septembar

Za petak 25. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Vase Stajića 1,3 i 7

Masarikova 68 i 75

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Veljka Paunovića 3-19, 2-82 i bb

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