  • četvrtak, 24. septembar 2026.
Najava isključenja struje za petak, 25. septembar
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Najava isključenja struje za petak, 25. septembar

24. septembar 2026. godine

Za petak 25. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Vase Stajića 1,3 i 7
Masarikova 68 i 75

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Veljka Paunovića 3-19, 2-82 i bb

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