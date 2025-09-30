  • utorak, 30. septembar 2025.
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu
Pet saobraćajnih nezgoda u Sremu

30. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Stare Pazove, Inđije i Pećinaca, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri osobe povređene.

