Najava isključenja struje za sredu, 30. septembar

Za sredu, 30. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Ležimir od 09:00 do 10:00 časova

Fruškogorska 7-35, 10-32

Novosadska 2

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Dr. Ilije Bajića

Đure Jakšića od br. 25-41 i 28-46

Šećer sokak od br. 27-39 i 24-26 i 30-48 br. 20 i br. 21

Trg Ćire Milekića od br. 2-14

Srpska pravoslavna crkva – Trg Ćire Milekića

Kralja Petra prvog od br. 1-49, 53- 61, 22-44

Stari šor od br. 67-87 i 95-133 i 82-96 i 104-114 i b.b.

Čalma od 10:30 do 11:30 časova

Planinska 17-53, 14-52 i bb

9.Novembra 13-21A, 10-22A

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