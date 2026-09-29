Najava isključenja struje za sredu, 30. septembar

Za sredu, 30. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Ležimir od 09:00 do 10:00 časova
Fruškogorska 7-35, 10-32
Novosadska 2
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Dr. Ilije Bajića
Đure Jakšića od br. 25-41 i 28-46
Šećer sokak od br. 27-39 i 24-26 i 30-48 br. 20 i br. 21
Trg Ćire Milekića od br. 2-14
Srpska pravoslavna crkva – Trg Ćire Milekića
Kralja Petra prvog od br. 1-49, 53- 61, 22-44
Stari šor od br. 67-87 i 95-133 i 82-96 i 104-114 i b.b.
Čalma od 10:30 do 11:30 časova
Planinska 17-53, 14-52 i bb
9.Novembra 13-21A, 10-22A