  • petak, 11. septembar 2026.
Rešava se problem „Žute zgrade“ u Inđiji
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Rešava se problem „Žute zgrade“ u Inđiji

11. septembar 2026. godine

Višegodišnji problem stanara takozvane „Žute zgrade“ u centru Inđije uskoro bi mogao da bude rešen, čime bi posle više decenija njihov stambeni status bio u potpunosti pravno uređen.

Predsednik Opštine Inđija Marko Gašić održao je sastanak u Komesarijatu za izbeglice i migracije, na kojem je dogovoreno da se, primenom Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, poznatog kao „Svoj na svome“, pokrene postupak legalizacije objekta.

Nakon rešavanja pravnog statusa „Žute zgrade“, očekuje se i izdavanje upotrebne dozvole, što bi predstavljalo konačno rešenje problema sa kojim se stanari suočavaju godinama.

-Ovo je velika vest za stanare Žute zgrade, koji decenijama čekaju da dobiju upotrebnu dozvolu. Konačno se nazire rešenje problema koji je godinama opterećivao veliki broj naših sugrađana, rekao je Gašić.

Rešavanje statusa ovog objekta predstavlja značajan korak za njegove stanare, koji će nakon okončanja postupka moći da u potpunosti urede prava na svojim stanovima i reše višegodišnji pravni problem.

M.S.

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