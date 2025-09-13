Obeležavanje 212 godina od Boja na Ravnju

U znak sećanja na jedan od najznačajnijih događaja iz perioda Prvog srpskog ustanka — Boj na Ravnju i junačku pogibiju Zeke Buljubaše i njegovih „golaća” — u Ravnju će 17. septembra 2025. godine biti održana svečana manifestacija.
Manifestaciju organizuje Ustanova za negovanje kulture „Srem”, u saradnji sa Mesnom zajednicom Ravnje, Centrom za kulturu „Sirmijumart” i Muzičkim društvom „Praskozorje”, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica.
Program će se održati u Domu kulture sa početkom u 19:00 časova.