  • petak, 11. septembar 2026.
Prekid vodosnabdevanja u osam ulica u Sremskoj Mitrovici
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Prekid vodosnabdevanja u osam ulica u Sremskoj Mitrovici

11. septembar 2026. godine

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u petak 11. septembra, u vremenu od 8,30 do 14,30 sati, doći će do prekida vodosnabdevanja u sledećim ulicama u Sremskoj Mitrovici:

Petra Preradovića, Draginje Nikšić, Rusinskoj, Ravaničkoj, Lukijana Mušickog, Vladimira Matijevića, Jovana Dučića i Josifa Rajačića sa okolnim ulicama (prva faza naselja Blok B).

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

Iz JKP „Vodovod“ potrošačima u ovom delu grada se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju.

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