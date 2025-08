Od mitrovačkih Maldiva do banovačke idile

Kupališna sezona u Sremu uveliko je dostigla vrhunac. Bazeni, regularne i „divlje“ plaže vrve od kupača poput košnica, a rashlađenje na mnogobrojnim našim kupalištima traže ne samo lokalci, nego i oni „sa strane“.

Kao najpopularnija plaža u našem kraju, sigurno i jedna od najpopularnijih u Srbiji, mitrovački Brioni i ove godine su izuzetno posećeni. Još tokom pozne jeseni, pre nasipanja prvog kontigenta peska, najveći mitrovački entuzijasti počeli su da hvataju prve zrake savskog sunca, a sa zvaničnim početkom letnje sezone, popularnim kupalištem svakodnevno defiluju hiljade ljudi. Spas od vrućine traži se i radnim danom, dok subotom i nedeljom gotovo da nema gde šibica da padne, a biciklarnici i parkinzi puni su poput konzerve sardine.

-Na Savi provodim svako leto. Nekad idem na malu plažu, a nekad na veliku. Mislim da je klima pored vode potpuno drugačija i ovde se uvek osećam prijatno. Svakog dana, čak i kad se radi, odvojim bar malo vremena za opuštanje i rekreaciju na plaži – kaže Stevan Stokić iz Sremske Mitrovice.

Poslednjih nekoliko godina, na parkinzima oko mitrovačke plaže mogu se primetiti i vozila različitih registarskih oznaka. Osim već tradicionalnih Šapčana koji decenijama na Brione dolaze vikendom, tu su svake godine u sve većem broju Beograđani i Novosađani. Po svemu sudeći, ni Štrand, a ni čuvena Ada, nisu više toliko atraktivni u odnosu na mitrovačke Maldive.

-Čuli smo za mitrovačku plažu od prijatelja, pa smo prošle godine prvi put rešili da dođemo. Plaža je uredna i čista, vidimo organizovanu službu za spasavanje, zdravstvenu zaštitu, sadržaje za decu. Cene, koliko vidim, nisu toliko pristupačne i ne razlikuju se mnogo od beogradskih, ali ulaz na plažu je besplatan, a piće i hranu možete kupiti i u prodavnici. Sve u svemu, zadovoljni smo i od našeg prvog dolaska, u Mitrovici smo svaki put kada smo slobodni – kaže Jelica Maksimović iz Beograda.

Istina, na brionima je i ove godine organizovan bogat sadržaj, pre svega za najmlađe. Gradske ustanove kulture i ovaj put organizovale su manifestaciju Leto na Savi, koja obuhvata pozorišne, književne, likovne i muzičke radionice, a neće izostati ni sportska nadmetanja.

Mačvanski mir

Ovih dana, na jednoj od dve popularne plaže u Mačvanskoj Mitrovici – Vejkinoj plaži – vladala je mirna atmosfera. Gužve nije bilo, a među retkim posetiocima našao se i meštanin Ratomir Ljubinković. Sedeo je na peškiru, pažljivo prateći svoje unuke, koji su se, zajedno sa grupom druge dece, bezbrižno igrali u vodi. Kako kaže, uživa dok ih posmatra, ali priznaje da nisu česti gosti plaže, uglavnom zbog nedostatka vremena.

-Ja uživam dok ih posmatram, a unuci uživaju dok su u vodi, kaže Ratomir i u sećanjima se vraća nekoliko decenija unazad.



-Plaža je na skoro istom mestu još od kad sam i ja bio dete. Sećam se kako sam sa prijateljima redovno dolazio i ovde provodio leto. Tada nisam mogao da zamislim da neko može da živi bez reke, prisetio se on i dodao:

-Kako sam odrastao, shvatio sam da smo mi ovde srećni, jer imamo Savu. Zaista je to jedno bogatstvo.

Ratomir potom priča o vremenima kada su plažu uređivali na tradicionalni način.

-Sada plažu urede mašinski, ali pre to nije bio slučaj. Okupljali smo se mi, lokalni momci, i sami je uređivali. Skupili bismo se, poneli motike, ašove, grablje, šta je ko imao, pa zajednički radili.

Iako se peščana obala nije mnogo promenila, Ratomir ističe da Vejkina plaža, po njegovom mišljenju, iziskuje još malo ulaganja kako bi pružila potpuni ugođaj za sve posetioce.

-Ovde imamo pesak i Savu, a u blizini nam je česma sa vodom, prodavnica i poslastičarnica. Možda neki sadržaj za najmlađe ne bi bilo loše da se postavi – kaže Mačvanin.

Iako su njegova deca odrasla, Ratomir sada sa unucima dolazi na plažu.

-Ne dolazimo baš svaki dan, ali kad imamo vremena, rado provedemo ovde po nekoliko sati. Moja deca su odrasla, a sada, kad su tu unuci, volim da ih dovedem. Deca obožavaju reku, oduvek su vezana za nju, i uvek su radosna kada dolaze – kaže on.

Ratomir, međutim, nije zainteresovan da ide na druge plaže, poput one u Sremskoj Mitrovici.

-Vejkina plaža mi je najbliža i najpraktičnija. Ne treba mi ništa drugo, sve je tu, jednostavno i lepo. Deca se iskupaju, igraju, druže i taman kada se umore, vratimo se kući – zaključuje Ratomir.

Banovačka idila

Reka Dunav svojih 24 kilometra protiče kroz opštinu Stara Pazova. Leti, belegiške ade i plaža u Starim Banovcima su vrlo popularna i jedina prirodna kupališta. Prošle nedelje, radnog dana popodne, na plaži u Starim Banovcima bili su uglavnom meštani.

Danijela Živković kaže da je odrasla uz Dunav.

-Ceo život sam provela na ovoj plaži. Obožavam Dunav, ovu plažu posebno. Sada dovodim i svoje dete, on je već odličan plivač, tu je sa kajakom – kaže Danijela i pokazuje na grupu dečaka u vodi. Ne strahuje ni u pogledu uticaja dunavske vode na zdravlje kupača.

-Dunav je to što jeste, znamo da je prošao kroz mnogo gradova i država i da ne zavisi samo od nas koliko će biti čist. Mi, Banovčani, procenjujemo po izgledu. Kada je voda bistra, kao danas, Dunav je čist. Nisam imala nikakvih zdravstvenih problema zbog dunavske vode, ja sam zadovoljna. Mi se kupamo ovde danima i godinama, voda može biti samo nekad toplija, a nekad hladnija. Proteklih dana bila je baš topla – kaže ova Starobanovčanka.

Ipak, dodaje naša sagovornica, plaža bi mogla da se obogati nekim dečjim igralištem i drugim sadržajima.

-Nedostaje sadržaja za dečicu, doduše oni se zaigraju u vodi i oko vode, ali moglo bi da bude ovde još nešto osim mreže za odbojku. Dolazi mnogo mladih, možda bi mogao neko da iznajmljuje daske za vodu, na primer. Svakako bi na plaži dobrodošle kabine, klupe i suncobrani od trske, ali i ovo ima svojih prednosti, prirodnije je – kaže Danijela i primećuje da bi građani trebalo da vode više računa o higijeni plaže i da ne ostavljaju otpatke za sobom.

Na starobanovačku plažu je navikla i Nada Dutina.

-Od kako sam, gonjena ratom, iz Zenice došla u rodno mesto svoje majke, svako leto provodim ovde. Dolazim na plažu od jula do septembra. Voda je lepa i čista, kupalište je bezbedno, izuzetno mi se dopada. Plivam bez brige – kaže Nada.

Volim Dunav jer je jak i moćan

Plaža „Varljivo leto 68.“ mnogima je neizbrisivi deo sećanja na detinjstvo. Reke ljudi iz Inđije vikendom su vozom odlazile na ovu čortanovačku obalu Dunava, koja je bila inspiracija za poznati film.

Dragana Janjušević iz Inđije i danas voli da ode na „Varljivo leto“. I pored različite ponude na obližnjim bazenima, kaže da Dunav ima za nju posebnu draž.

-Volim Dunav jer je jak i moćan, jer njegova voda nosi sve probleme sa sobom, tvrdi jedna od redovnih gošći u Čortanovcima.

Posle nekoliko godina stagniranja, ova dunavska plaža je uređenija i čistija ovog leta.

-Lepo je i uredno, međutim, „Varljivo leto 68.“ je zadržalo svoju magičnost baš zbog duha nekadašnjeg vremena koji se i danas oseća, priča Janjušević.

Ona kaže da čortanovačka obala ima u sebi neki miris divljine koji je njoj izazov.

-Na Dunavu najviše volim da ga gledam, ako baš nisam u prilici da budem na nekom brodiću, onda ću uvek odabrati da ležim na obali i čitam knjigu. Čini mi se da bih to mogla do beskraja, do kraja Dunava, tvrdi naša sagovornica.

U iščekivanju mora, Dunav ispunjava dane Dragani Janjušević, koja sa prijateljima sličnih interesovanja, provodi zanimljive letnje dane, pevušeći „Dunave, Dunave, moje more“.

Bazen umesto jezera

Standardno i ove godine bazen na izletištu Borkovac je izbor za kupanje ne samo Rumljana, već i brojnih posetilaca iz okoline. I ove godine bazen radi po prošlogodišnjim cenama, pa celodnevna karta za odrasle košta 400, odnosno 200 dinara posle 15 časova. Obezbeđeni su brojni popusti za školarce, studente, penzionere, ali i porodične i sezonske ulaznice. U upravi bazena kažu da je poseta u prvih mesec dana sezone daleko veća nego u istom periodu 2024. godine.

-Bazen Borkovac je prepoznatljiv kao popularno kupalište u regionu, mesto za odmor, rekreaciju, boravak u prirodi. Kompleks sadrži veliki olimpijski bazen, dečiji bazen i nekolicinu sportskih terena. Dečiji mobilijari, kao i ostala oprema se svake godine upotpunjuju. Bitno je reći da cene nismo menjali u odnosu na prošlu godinu jedne su od najnižih u okruženju. Svakodnevno se vrši kontrola ispravnosti vode koja je dobrog kvaliteta, spasilačke službe su orgaizovane i to je uigrana, profesionalna i licencirana ekipa. Baš zahvaljujući disciplini za koju su zaduženi spasioci nismo imali bilo kakve neprijatnosti. Na bazen dolaze Rumljani, ali procena je da oko 30 odsto kupača dolazi iz okolnih opština. U prvih mesec dana imali smo 14.000 posetilaca što je za 20 posto više u odnosu na isti period prošle godine, kaže Stanko Kljajić, upravnik Bazena Borkovac.

Jezero Borkovac koje je prethodnih godina okupljalo veliki broj kupača, za sada je u fazi uređenja plaže i okoline, pa ove godine kupača na njegovim obalama nema. Tek oni najuporniji, ali ovo je i dalje mesto za pecaroše i razne sportske i rekreativne aktivnosti.

Međutim, postoje i jezera koja su i dalje više nego aktivna. Jezero „Beli kamen“ pokraj Bešenovačkog Prnjavora i dalje okuplja reke ljudi iz čitave Srbije. Međutim, i dalje se postavlja pitanje bezbednosti kupanja na ilegalnom kupalištu, kao i svojevrsnog „Divljeg zapada“ po pitanju crne ekonomije oličene u prodaji hrane i pića i iznajmljivanju ležaljki, dasaka i pedalina, bez ikakve kontrole i mimo svih propisa.



