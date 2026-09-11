  • petak, 11. septembar 2026.
Četiri osobe povređene u saobraćaju
Servis | Vesti
0 Komentara

Četiri osobe povređene u saobraćaju

11. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Rume, evidentirane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene četiri osobe.

Foto: ilustracija

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Prekid vodosnabdevanja u osam ulica u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 14. septembar
categories_image
Obaveštenje o uvidu u birački spisak
categories_image
Tropiko bend na 34.Pudarskim danima u Irigu
categories_image
Konkurs za najbolje dečje likovne i literarne radove
categories_image
Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu između Sremske Mitrovice i Rume
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Stara Pazova

Poseta Dečijem selu u Kraljevu

categories_image

Kultura | Vesti

Likovna izložba u Rumi

categories_image

Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti

Zaplenjen kilogram kokaina, uhap...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Reportaža | Vesti

MLADI MATEMATIČAR LUKA SRETENOVI...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt