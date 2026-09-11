Najava isključenja struje za ponedeljak, 14. septembar

Za ponedeljak, 14. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Timočke divizije od br. 2-90 i b.b.

Vojvode Stepe br. 3 i br. 20b i b.b.

“Pit Stop” – ul. Vojvode Stepe b.b.

Palanka od br. 3-49 i 61-71 i 34-52 i 64-70

A. Čarnojevića od br. 61-69

Promenada br. 43

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Marsilijeva od br. 1-39 i 2-48

Palanka od br. 85-135 i 72-116

Petra Runjanina b.b.

Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 1-23 i 51-75 i 2-16 i 56a-72

“Dekor” – ul. Palanka br. 112

Šid od 09:00 do 11:00 časova

Cara Lazara 1-47, 59-69, 2-60 i bb

Školska 1-3, 2

Janka Čmelika 1-13, 2-14

S. Šumanovića 27-29

Z. Jovina 4-44

B. Radičevića 24-26

Sremska 1-11, 2-10 i bb

V. Karadžića 20-56

Park bb

Sv. Save bb

Šid od 12:00 do 14:00 časova

Čajkovska 15-35, 16-28, 36, 64

Branka Radičevića 27-51, 28-64

1.maja 29-101, 28-120

Arsenija Čarnojevića 39

Braće Petrović 28

Mihajla Pupina 3-31, 2-28

Sremskog Fronta 36

Ive Andrića 1-5, 2-8

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