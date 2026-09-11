Najava isključenja struje za ponedeljak, 14. septembar

Za ponedeljak, 14. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Timočke divizije od br. 2-90 i b.b.
Vojvode Stepe br. 3 i br. 20b i b.b.
“Pit Stop” – ul. Vojvode Stepe b.b.
Palanka od br. 3-49 i 61-71 i 34-52 i 64-70
A. Čarnojevića od br. 61-69
Promenada br. 43
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Marsilijeva od br. 1-39 i 2-48
Palanka od br. 85-135 i 72-116
Petra Runjanina b.b.
Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 1-23 i 51-75 i 2-16 i 56a-72
“Dekor” – ul. Palanka br. 112
Šid od 09:00 do 11:00 časova
Cara Lazara 1-47, 59-69, 2-60 i bb
Školska 1-3, 2
Janka Čmelika 1-13, 2-14
S. Šumanovića 27-29
Z. Jovina 4-44
B. Radičevića 24-26
Sremska 1-11, 2-10 i bb
V. Karadžića 20-56
Park bb
Sv. Save bb
Šid od 12:00 do 14:00 časova
Čajkovska 15-35, 16-28, 36, 64
Branka Radičevića 27-51, 28-64
1.maja 29-101, 28-120
Arsenija Čarnojevića 39
Braće Petrović 28
Mihajla Pupina 3-31, 2-28
Sremskog Fronta 36
Ive Andrića 1-5, 2-8