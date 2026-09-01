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POŠTA SRBIJE PRODAJE RASHODOVANA VOZILA: Licitacije od 1. septembra
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POŠTA SRBIJE PRODAJE RASHODOVANA VOZILA: Licitacije od 1. septembra

1. septembar 2026. godine

Pošta Srbije organizuje javnu prodaju 14 grupa rashodovanih vozila putem javnih licitacija koje će se od 1. septembra do 6. oktobra održati u radnim jedinicama širom zemlje. Predmet prodaje su rashodovana teretna i putnička vozila, na prodaju isključivo kao grupe vozila.

Prva javna licitacija održaće se u Subotici 1. septembra, a naredne već 2. i 3. septembra u Beogradu, na više lokacija u gradu, za grupe vozila u beogradskim radnim jedinicama.

U Novom Sadu licitacija će se održati 8. septembra, u Šapcu 15. septembra, u Sremskoj Mitrovici 17. septembra i Požarevcu 22. septembra. 25. septembra javna licitacija biće organizovana u Užicu i 30. septembra u Kragujevcu. Početkom oktobra, javne licitacije zakazane su za 2. oktobar u Kraljevu i 6. oktobar u Nišu.

Vozila predviđena za prodaju u 14 grupa nalaze se na više lokacija na teritoriji Republike Srbije. Informacije o proceduri sprovođenja licitacija, katalog i lokacije vozila, termini razgledanja i druge neophodne informacije, dostupni su na internet stranici Pošte Srbije.

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