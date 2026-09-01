Opština Pećinci nagradila najuspešnije učenike i nastavnike

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je novčane nagrade i priznanja đacima generacije, nosiocima Vukove diplome i sportistima generacije iz sve tri osnovne škole sa teritorije pećinačke opštine, kao i učeniku generacije pećinačke Tehničke škole „Milenko Verkić Neša“.

Tom prilikom, predsednik Đokić čestitao je nagrađenim učenicima na postignutim rezultatima i poželeo im mnogo uspeha i sreće u nastavku školovanja.

-Opština Pećinci već dugi niz godina nagrađuje svoje najuspešnije učenike. Oni su ono najbolje što naša opština ima i zato ćemo se i u narednom periodu truditi da našoj deci i njihovim roditeljima omogućimo što bolje uslove za školovanje. Želja nam je da ova deca, koja su danas nagrađena, završe svoje školovanje, a da se potom vrate da žive i rade na teritoriji naše opštine. Naša opština je danas jedna od industrijski najrazvijenijih u Srbiji, što otvara brojne mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje kvalitetnih uslova za život – poručio je predsednik Đokić.

Pored priznanja i knjiga, đaci generacije nagrađeni su i sa po 30.000 dinara, dok su nosioci Vukove diplome dobili i po 20.000 dinara.

Đak generacije Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci je Viktor Gmizić, Osnovne škole „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo je Jovan Stajčić, dok je đak generacije Osnovne škole „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci Nina Subotić. Đak generacije Tehničke škole „Milenko Verkić Neša“ Pećinci je Strahinja Mitić.

Pored četvoro đaka generacije, dvoje sportista generacije i 16 nosilaca Vukove diplome, Opština Pećinci nagradila je i 52 učenika i 22 nastavnika koji su ostvarili izuzetne rezultate na takmičenjima. Među nagrađenim učenicima su i oni koji su bili uspešni na takmičenjima iz više nastavnih predmeta. I ove godine dodatno su, novčanim nagradama u iznosu od po 15.000 dinara, nagrađeni nastavnici, mentori čiji su učenici ostvarili izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima.

Pećinačka lokalna samouprava već duži niz godina podržava i nagrađuje učenike koji postižu zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima. Ove godine nagrađeni su i polaznici Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ iz Rume, odeljenja u Pećincima, kao i Kulturni centar Pećinci, za uspehe ostvarene na takmičarskim festivalima.

NAGRAĐENI

ĐACI GENERACIJE

Viktor Gmizić– OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Jovan Stajčić- OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Nina Subotić – OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

Strahinja Mitić- TŠ „Milenko Verkić Neša“ Pećinci

SPORTISTI GENERACIJE

Nikolina Adamović– OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Uroš Radosavljević– OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

NOSIOCI VUKOVE DIPLOME

Aleksa Dražić – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Matija Kokar – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Bogdan Nikolić – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Dunja Radaković– OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Dorotea Komazec – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Tijana Pantić – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Tijana Veselinović – OŠ „Slobodan Bajić Paja“ Pećinci

Marko Živanović – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Ana Ranisavljević – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Jovana Micković – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Darija Mirković – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Neda Maričić– OŠ „Dušan Vukasović Diogen“ Kupinovo

Dušan Bezbradica – OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

Nikolina Vasić – OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

Jana Radosavljević – OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

Ana Đuričić – OŠ „Dušan Jerković Uča“ Šimanovci

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.