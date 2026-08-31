Počinju prijave za 20. jubilarni Dečji muzički festival „Mini-tini fest“ u Pećincima

Kulturni centar „Pećinci“ i ove jeseni okupiće najmlađe muzičke talente sa teritorije pećinačke opštine na Dečjem muzičkom festivalu „Mini-tini fest“, koji ove godine obeležava značajan jubilej – 20. izdanje festivala. Jubilarni „Mini-tini fest“ biće održan u petak, 30. oktobra 2026. godine, u 18.00 časova, u sali Kulturnog centra „Pećinci“ u Pećincima, kada će se publici predstaviti 20 finalista sa originalnim festivalskim kompozicijama.

Festival je namenjen učenicima osnovnih škola sa teritorije opštine Pećinci, koji se takmiče u dve uzrasne kategorije – Mini, za učenike od prvog do petog razreda, i Tini, za učenike od šestog do osmog razreda.

PRIJAVE OD 1. DO 20. SEPTEMBRA

Prijavljivanje zainteresovanih učenika trajaće od 1. do 20. septembra 2026. godine, a prijave će se podnositi isključivo elektronskim putem, posredstvom Google formulara koji će biti dostupan preko zvaničnih kanala Kulturnog centra „Pećinci“.

Za prvi krug audicije kandidati ne treba da pripremaju pesmu po sopstvenom izboru. Cilj prve audicije je da stručni tim kroz jednostavne muzičke i vokalne zadatke upozna muzičke i vokalne predispozicije svakog deteta. Proveravaće se muzički sluh i intonacija, osećaj za ritam i tempo, muzička memorija, glasovni raspon i vokalne karakteristike kandidata.

PRVA AUDICIJA 23. SEPTEMBRA

Prvi krug audicije biće održan u sredu, 23. septembra 2026. godine, obilaskom sve tri osnovne škole, prema sledećem rasporedu:

10.00 časova – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“, Kupinovo

13.00 časova – OŠ „Dušan Jerković Uča“, Šimanovci

16.00 časova – OŠ „Slobodan Bajić Paja“, Pećinci, u prostoru Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ u Pećincima.

Nakon prve audicije biće formiran širi izbor kandidata, a stručni tim će svakom detetu koje nastavlja takmičenje dodeliti originalnu festivalsku kompoziciju koja najviše odgovara njegovom glasu, vokalnom rasponu, muzičkim sposobnostima i afinitetu.

Na taj način deca neće sama birati pesme, već će izbor kompozicije biti prilagođen svakom kandidatu.

DRUGA AUDICIJA 30. SEPTEMBRA

Kandidati koji prođu prvi krug dobiće tekst i muzičku matricu dodeljene kompozicije i uz pomoć svojih mentora – učitelja i nastavnika muzičke kulture – za drugi krug pripremiti jednu strofu i refren pesme. Drugi krug audicije biće održan u sredu, 30. septembra 2026. godine, ponovnim obilaskom škola prema istom rasporedu:

10.00 časova – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“, Kupinovo

13.00 časova – OŠ „Dušan Jerković Uča“, Šimanovci

16.00 časova – OŠ „Slobodan Bajić Paja“, Pećinci, u prostoru Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević“ u Pećincima.

Na drugoj audiciji kandidati će uz matricu izvesti pripremljenu strofu i refren, nakon čega će stručni tim izabrati 20 finalista jubilarnog „Mini-tini festa“. Izabrani finalisti će od 1. do 29. oktobra, uz podršku svojih mentora, pripremati kompletne kompozicije za nastup na festivalu. „Mini-tini fest“ već dve decenije pruža priliku najmlađima da naprave svoje prve muzičke i scenske korake, razvijaju talenat i samopouzdanje i predstave se publici. Poseban značaj festivala ogleda se u saradnji Kulturnog centra „Pećinci“ sa osnovnim školama, učiteljima i nastavnicima muzičke kulture, koji kao mentori prate decu tokom priprema.

Ovogodišnji jubilej biće prilika ne samo za predstavljanje nove generacije mladih pevača, već i za obeležavanje 20 godina trajanja festivala posvećenog deci, muzici i negovanju mladih talenata. Organizator festivala je Kulturni centar „Pećinci“, uz podršku Opštine Pećinci i Ministarstva kulture Republike Srbije. Dodatne informacije o prijavljivanju i festivalu biće dostupne na internet prezentaciji Kulturnog centra „Pećinci“ – www.kcpecinci.rs, kao i putem zvaničnih kanala Centra na društvenim mrežama.

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