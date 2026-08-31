Od 1.septembra poseban linijski prevoz za učenike srednjih škola iz Rume koji se školuju u Sremskoj Mitrovici

Ruma-Od 1. septembra Opština Ruma uvodi poseban linijski prevoz namenjen isključivo srednjoškolcima koji svakodnevno putuju u sremskomitrovačke srednje škole. Autobusi će u Rumi stajati na osam stajališta u Glavnoj ulici i na Bulevaru Vuka Karadžića, dok su u Sremskoj Mitrovici predviđena tri stajališta – kod Suda, Bolnice i Crvene česme. Biće ukupno devet polazaka iz Rume, sa dupliranim polascima u 6.15 i 12.15 časova, kao i polascima koji prate završetak petog, šestog i sedmog časa. U posebno označene autobuse Masterbusa moći će da uđu samo učenici sa identifikacionim karticama koje će preuzimati na glavnoj autobuskoj.

Prevoz će tokom probnog perioda u septembru biti besplatan, a naplata počinje od oktobra, gde će Opština Ruma i dalje sufinansirati prevoz srednjoškolaca u iznosima od 15, 50 i 70 odsto, a učenici će karte moći da vade od 25. u mesecu do 5. u narednom mesecu.

U Sremskoj Mitrovici školu pohađa 155 učenika iz Rume, a prevoz će biti prilagođen njihovim stvarnim potrebama i školskoj satnici.

S timu vezi u Gradskoj kući u Rumi je potpisan ugovor sa javno-privatnim partnerom Masterbusom, koji definiše sve uslove posebnog prevoza za učenike- autobusi stariji od 2 godine jednom mesečno odlaze na tehnički pregled, zadovoljavaju sve norme, vozači moraju posedovati lekarski pregled ne stariji od godinu dana itd.

-Radnički prevoz i dalje koristi stajališta u Glavnoj ulici i na Bulevaru Vuka Karadžića, a prigradski saobraćaj ka našim selima takođe prolazi kroz centar grada. Međumesni saobraćaj kroz centar Rume nećemo vraćati. To je pitanje organizacije saobraćaja, bezbednosti i kvaliteta života u centru grada. Pre ukidanja međumesnih linija uvedene su dve kružne gradske linije, koje su više od godinu dana pripremane, a tek kada su građani prihvatili novi sistem, međumesni saobraćaj je izmešten iz centra, gde je do tada 107 autobusa dnevno stajalo u strogom centru. Želim da posebno naglasim i da uvođenje ovog prevoza nema nikakve veze sa peticijom koja se odnosila na vraćanje međumesnog saobraćaja kroz centar, istakao je predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić.

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